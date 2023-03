Marina Sá Pinto recorda infância: «Não foi muito positiva (...) envolvia álcool, violência física e psicológica»

Marina Sá Pinto foi uma das cinco concorrentes que ficou a porta e não entrou na casa d'O Triângulo, perdendo a batalha contra Inácia Nunes. Esta segunda-feira, em entrevista no programa «Goucha», a ex-concorrente contou a sua impressionante história de vida.

Marina recordou a sua infância, que foi tudo menos fácil, com os pais separados: «Não foi uma infância muito positiva. A minha mãe teve-me com 18 anos e as relações que eu conheci dela sempre foram muito tóxicas. Então entre o meu pai estar longe e o que eu via de referência perto de mim, não era o melhor», explicou.

«Envolvia álcool, violência física, psicológica e eu não entendia porque é que a minha mãe ficava ali. E hoje eu entendo porque acabei por atrair isso para mim», afirmou, referindo-se a uma relação que tóxica que viveu, mais tarde.

A participante acrescentou: «Hoje entendo que não é fácil, porque se nós temos a energia baixa o jogo psicológico é muito grande e nós vamos sentindo que a culpa é nossa. E na hora do empoderamento ele não vem, vem a fragilidade e não temos força suficiente para dar o passo».