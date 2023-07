Casamento Marcado - Mário abandona o programa? Saiba tudo!

Aberta a época dos casamentos: Inspire-se no look arrasador de Joana Schreyer

À conversa com os coaches Mikaela e Pedro e com os colegas Andreia e Daniel, Mário conversa sobre a sua vida amorosa.

«Eu não estou triste, eu ganhei muita coisa aqui, não perdi nada, só acrescentei», admite o protagonista.

«Houve uma pretendente que foi à minha imagem, apesar de ter havido erros da minha parte, mas lá está, aprendizagem», confessa Mário falando de Telma, a mulher com quem sentiu química, mas que infelizmente não resultou.

Mário assume que teve ainda três dates depois com outras três mulheres fantásticas, mas que não cumpriam com o que idealizava: «Não atingi o grande objetivo que tinha que era casar, mas levo comigo uma bagagem muito boa, com uma aprendizagem incrível com o coração cheio».

Mário despede-se então dos colegas de maneira divertida e continuará a procurar o amor na vida lá fora.