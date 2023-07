EXCLUSIVO APP: Mário assume: «Não é a pessoa que eu gostaria de ter no altar»

Aberta a época dos casamentos: Inspire-se no look arrasador de Joana Schreyer

Casamento Marcado – Mário Oliveira sobre o date com Diana: «Não me está a vir a chama…»

No segundo encontro entre Mário e Alexandra e a poucos dias do casamento do protagonista, este confessa «Vinha com aquela expectativa de vou encontrar alguém, alguém que me vai puxar realmente para a vida».

«Nós às vezes devemos criar as condições. Acho que depois naturalmente acaba por surgir alguém que encaixa ali» contesta Alexandra.

«Eu cheguei com algumas dúvidas, esta experiência fez-me crescer o suficiente para eu perceber exatamente aquilo que quero e a pessoa exatamente como quero. Vinha à procura de uma pessoa que me fizesse renascer. Encontrei uma personalidade muito parecida, não resultou, estou à procura», admite Mário falando de Telma, a pretendente com quem este sentiu uma forte ligação.

Após falarem os dois, Alexandra reconhece «Estamos os dois com espírito mais de amizade, provavelmente refletimos os dois sobre o último encontro e estamos mais inclinados para esse caminho, o da amizade, aquilo que fui descobrindo não é suficiente para dizer ok é com este homem que eu quero casar».

Mário concorda e remata: «Nunca houve uma ligação para criar algo mais, não houve chama nem dum lado nem do outro. Não é a pessoa que eu gostaria de ter no altar».

