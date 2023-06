Marisa Cruz recorda «Dança com as Estrelas»: «Soube a pouco»

Marisa Cruz, que integra o elenco de «Queridos Papás», partilhou no seu perfil do Instagram uma fotografia com o filho mais velho, João Pinto, com a legenda: "Uma nova fase começa agora, tenho muito orgulho em ti meu filho lindo❤️"

João celebra, em setembro, 18 anos e que a atriz é também mãe de Diogo, que fará 14 anos em agosto, ambos frutos da relação com o antigo futebolista João Pinto.

