Marisa Cruz desvenda 'segredo': «Uma das melhores coisas que posso fazer por mim»

Marisa Cruz revelou uma curiosidade, esta sexta-feira, 2 de junho de 2023.

A atriz, que dá vida a Angelina em «Queridos Papás», publicou uma imagem a praticar yoga de frente para o mar.

«“The yoga pose you avoid the most you need the most”», começou por escrever.



«Uma das melhores coisas que posso fazer por mim. O Yoga ajuda me a focar no que realmente importa, o agora. Tudo o resto é uma ilusão onde a maior parte das pessoas vive. Se soubesse o que sei hoje tinha começado esta prática há muito mais tempo. Obrigada minha querida @_isaguitana_ por tanto que ensinas 🙏🏻🧘🏼‍♀️», revelou.

Recorde-se que as gravações da sua novela já chegaram ao fim e que a artista encontra-se de férias.

Veja a publicação: