Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

  • Redação TVI
  • Há 1h e 26min
Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções - TVI

O maravilhoso com que Marisa apareceu na festa da TVI tem rendas e é cai-cai

Entre os muitos rostos que marcaram presença na gala do 33.º aniversário da TVI, houve também espaço para reencontros com figuras bem conhecidas do público. Marisa Pires, ex-concorrente do Secret Story, não faltou à celebração e fez-se notar com uma escolha de grande impacto.

A mulher de Pedro Jorge, vencedor da edição em que participaram juntos, apostou num vestido preto assinado por Sílvia Ribeiro. O modelo, bastante volumoso, conjugava um corte cai-cai com mangas em renda, criando um contraste elegante entre estrutura e delicadeza. O resultado foi um visual dramático, sofisticado e absolutamente marcante na passadeira vermelha.

Clássico na cor, mas ousado na construção, o vestido destacou-se pela imponência e pela forma como valorizava a silhueta. Marisa Pires mostrou que o preto continua a ser uma aposta segura, sobretudo quando ganha textura, volume e um toque romântico que eleva qualquer produção de gala.

