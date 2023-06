Marta Andrino, que dá vida a "Fatinha" em «Festa é Festa», publicou no seu perfil do Instagram, no passado dia 11 de junho, uma fotografia, cuja legenda diz: "Quando me perguntam se vou ao terceiro 👶🏼👶🏼🐈…"

Veja aqui:

Recorde-se que Marta Andrino vive uma relação, há vários anos, com Frederico Amaral, por quem se apaixonou após as gravações da série «I Love It», e que o casal tem dois filhos: Manuel, de 7 anos, e António, de 5.