Marta Faial deixou os fãs deslumbrados ao mostrar o antes e depois de mudar de visual.

A atriz, que participou em «Morangos Com Açúcar», publicou um vídeo no Instagram, durante uma mudança no cabeleireiro.

Os seguidores ficaram rendidos a este novo look: «Atrevia-me a dizer a "Leoa"», «Maravilhosa 😍», «Espetacular...linda».

Veja o resultado final e como Marta Faial esta agora: