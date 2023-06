Marta Melro deslumbra com conjunto arrojado: «Quando os bebés fazem sestas as mães vestem lantejoulas»

Marta Melro publicou no seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira (22 de junho), uma fotografia onde se mostra com um conjunto de lantejoulas, em tons turquesa, no qual a parte de cima é um biquíni.

Na descrição, a atriz colocou:

"Eu a pensar ir morar com a família da pequena sereia porque estou cansada de interagir com humanos! 🧜🏼‍♀️

Mentira, só queria uma legenda para a roupa que chegou aqui a casa e me faz lembrar a pequena sereia! E porque a Aurora está a fazer uma sesta! E quando os bebés fazem sestas as mães vestem lantejoulas para lavar biberões! Toda a gente sabe disso!"

Marta Melro estreou-se na nossa ficção nos «Morangos com Açúcar», em 2004, e desde então integrou o elenco de vários projetos da TVI, como «Dei-te Quase Tudo», «Tu e Eu», «Feitiço de Amor» (que pode ver atualmente na TVI Ficção), «Ele é Ela», «Mar de Paixão», «Remédio Santo», «Belmonte», «A Única Mulher», «A Herdeira» e «Festa é Festa», a última novela onde participou, na qual deu vida à "sôtora" Isabel.