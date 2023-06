Marta Melro partilha mensagem inspiradora e fãs reagem: «Muito bem dito»

Marta Melro recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem inspiradora, nesta sexta-feira (23 de junho): "Liberdade é aquilo que você constrói com as próprias asas":

Recorde-se que Marta Melro anunciou recentemente (no passado dia 4 de junho) o fim da relação com Paulo Vintém, com quem tem uma filha de 10 meses, Aurora.

A atriz estreou-se na nossa ficção nos «Morangos com Açúcar», em 2004, e desde então integrou o elenco de vários projetos da TVI, como «Dei-te Quase Tudo», «Tu e Eu», «Feitiço de Amor» (que pode ver atualmente na TVI Ficção), «Ele é Ela», «Mar de Paixão», «Remédio Santo», «Belmonte», «A Única Mulher», «A Herdeira» e «Festa é Festa», a última novela onde participou, na qual deu vida à "sôtora" Isabel.