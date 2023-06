Depois de anunciar a sua separação, Marta Melro vive momento especial com os amigos

Após ter engordado quase 30 quilos durante a gravidez, Marta Melro revela 'segredo' para se sentir bem com a sua imagem

«As pessoas abordam-me na rua para me dizer que sou horrível»

Marta Melro emociona-se com mensagem de Vintém

Marta Melro partilhou um momento muito especial no seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, 8 de junho. A atriz publicou uma fotografia, com os amigos, onde se mostram a tentar reproduzir uma fotografia tirada há cerca de 1 ano, quando a própria estava grávida.

"Estávamos a tentar reproduzir uma foto tirada há sensivelmente um ano atrás ( sem grande sucesso na verdade, porque a @sofia_oliveira85 é uma princesa e não uma taralhoca como eu ). Desliza para a direita para veres 😂 Apresentei estes dois, apadrinhei o casamento e agora aconchego a vossa barriguinha como vocês aconchegaram a minha. Sejam imensamente felizes @filipe_de_silva e @sofia_oliveira85, venha daí esse príncipe para ser inundado de amor 💛 Ass: a fada madrinha 🧚‍♀️"

Veja aqui:

Recorde-se que Marta Melro anunciou no passado dia 4 de junho, através das redes sociais, o fim da relação com Paulo Vintém, pai da sua filha Aurora, de 10 meses.

A atriz estreou-se na nossa ficção nos «Morangos com Açúcar», em 2004, e desde então integrou o elenco de vários projetos da TVI, como «Dei-te Quase Tudo», «Tu e Eu», «Feitiço de Amor» (que pode ver atualmente na TVI Ficção), «Ele é Ela», «Mar de Paixão», «Remédio Santo», «Belmonte», «A Única Mulher», «A Herdeira» e «Festa é Festa», a última novela onde participou, na qual deu vida à "sôtora" Isabel.

Veja, ou reveja, no vídeo em baixo, o excerto de uma entrevista da atriz a Manuel Luís Goucha acerca da profissão e das redes sociais: