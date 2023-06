Dez meses após ser mãe, Marta Melro arrasa: «Com o macacão que o pai moderno para xuxu comprou para mim»

Marta Melro partilha foto com filha bebé e pormenor chama a atenção dos seus seguidores

Este sábado, 17 de junho de 2023, Marta Melro partilhou um vídeo com um macacão justo de cor preta, que não passou despercebido.

«E ela vai, vai com tudo mesmo achando que as 21:30h bate a hora da cinderela e vai querer dormir! Vai com o macacão que o pai moderno para xuxu comprou para mim 🤩 E de ténis porque já não tenho idade para sofrer 😏 Quem acha que vou dar um pé de dança? Quem acha que vou é acabar a fugir à francesa para dormir ? 🫣», escreveu a atriz, que participou em «Festa é Festa».

O look de Marta Melro somou muito elogios, no Instagram: «Mummy mais linda e poderosa», «Lindíssima 🔥 acho que vais dar um pé de dança», «E vais maravilhosa❤️🙌🔥».

Relembre-se que a relação da atriz com Paulo Vintém chegou ao fim e foi anunciada pela própria no dia 4 de junho de 2023.

Veja, agora, este visual que está a dar que falar: