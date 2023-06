Incrível! Veja como a cadela de Marta Melro cuida da bebé doente

Aurora, filha de Marta Melro e Paulo Vintém, está doente. A atriz partilha com os seguidores um vídeo com a seguinte descrição: “Aurora doentinha a choramingar, a Kali veio trazer-lhe o peluche dela».

Recorde-se que Aurora é um “bebé Morangos com Açúcar”, pois tanto Marta Melro quanto Paulo Vintém fizeram parte da série juvenil. Foi há cerca de um mês que o casal anunciou a sua separação publicamente, deixando os seguidores tristes e até revoltados.

Marta Melro interpretava a personagem Xana na temporada em 2004 e 2005. Paulo Vintém, que participou em Morangos com Açúcar nos mesmos anos, fazia de «Topê», um dos membros dos D’ZRT, a banda de sucesso que regressou aos palcos em 2023.

O novo elenco dos Morangos com Açúcar conta com caras que bem conhece: Pedro Teixeira, Rita Pereira, Margarida Corceiro, Vicente Gil e até Madalena Aragão. No entanto, os novos atores já estão a dar que falar, caso de Simão Fumega, Beatriz Frasão, Gonçalo Braga, Victoria Oliver, Ana Andrade ou Cláudio de Castro.