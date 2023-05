Matilde Breyner faz partilha no Dia da Mãe e deixa seguidores em choque!

Lembra-se de Matilde Breyner e Tiago Felizardo, nos «Morangos com Açúcar»?

Matilde Breyner surpreendeu os seguidores do seu Instagram neste domingo (7 de maio), ao assinalar o Dia da Mãe com uma fotografia antiga, onde surge com a mãe.

Na legenda, a atriz escreveu: "A julgar pelo fato de banho da mesma cor, tenho a certeza que nesta altura já pensava “quando for grande quero ser igual à minha Mãe.”

Happy Mother’s Day 💘 às que são, às que tentam ser, às que não querem ser, a todas as Mães que existem nas mais variadas formas e feitios. Viva!"

Paula Neves foi uma das colegas que reagiu à publicação: "Achei que eras tu que estavas na espreguiçadeira! 😳". Mas outros famosos e anónimos fizeram questão de comentar: "Calma, isto não és tu com uma sobrinha ao colo? 😱", "conseguiu ser igual à sua mãe! Literalmente!", "Réplicas originais! 😍" ou "Iguais!", foram apenas algumas das reações.

Veja aqui a imagem:

Recorde-se que Matilde Breyner já esteve grávida duas vezes, sendo que da primeira vez sofreu um aborto e da segunda deu à luz Zoe, que nasceu sem vida.