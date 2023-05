Matilde Breyner faz partilha nas redes sociais e 'remata': «Somos todos muito amigos… até não sermos»

Matilde Breyner, que aceitou o desafio de ser mentora no Cabelo Pantene - A Competição, ao lado de Cifrão e Luís Borges, publicou no seu perfil do Instagram algumas fotografias do programa transmitido no passado sábado, 13 de maio.

Na legenda, a atriz escreveu: "Passou ontem o terceiro e penúltimo episódio do Cabelo Pantene, A Competição. E quem não conseguiu ver, como eu, ainda vai a tempo de puxar para trás e ver o programa onde os nervos estiveram ao rubro! Como podem ver pela última fotografia, somos todos muito amigos… até não sermos… 😎"

Recorde-se que Matilde Breyner faz muito sucesso nas redes sociais, sobretudo pelos seus vídeos divertidos no TikTok. Veja em cima.