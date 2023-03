Há um novo homem na vida de Matilde Breyner... Descubra quem é!

Matilde Breyner, que revelou recentemente ter aceitado o desafio de ser mentora no «Cabelo Pantene - A Competição», partilhou, nesta quinta-feira (9 de março), imagens de um look, feito no âmbito do programa, ao qual não resistiu:

"Este vestido, estas botas, tudo isto tem de ficar aqui registado. O Ricardo Aço é o único homem, para além do meu marido, que me pode vestir.", escreveu a atriz, na legenda das imagens.

Veja as fotos em cima e ainda o vídeo onde Matilde Breyner, Luís Borges e Cifrão revelam alguns detalhes do que aí vem.