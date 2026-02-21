Fotos: Matilde Reymão deixa todos a suspirar com vestido muito revelador

Atores, apresentadores, jornalistas, entre muitas outras caras bem conhecidas da estação de Queluz de Baixo, juntam-se para comemorar em grande os 33 anos da TVI. A festa decorre no Casino Estoril e está a ser recheada de momentos memoráveis.

Matilde Reymão, protagonista da novela Protegida, estava deslumbrante com um vestido brilhante muito revelador. À semelhança de Maria Cerqueira Gomes, Matilde Reymão também apostou num look com um decote profundo.

Explore esta galeria e veja as imagens.

