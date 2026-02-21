Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Festas TVI

Fotos: Matilde Reymão deixa todos a suspirar com vestido muito revelador

  • Há 2h e 10min
Fotos: Matilde Reymão deixa todos a suspirar com vestido muito revelador - TVI

A atriz Matilde Reymão também se rendeu aos decotes e usou um vestido bem revelador na gala de aniversário da TVI, no Casino Estoril

Atores, apresentadores, jornalistas, entre muitas outras caras bem conhecidas da estação de Queluz de Baixo, juntam-se para comemorar em grande os 33 anos da TVI. A festa decorre no Casino Estoril e está a ser recheada de momentos memoráveis.

Matilde Reymão, protagonista da novela Protegida, estava deslumbrante com um vestido brilhante muito revelador. À semelhança de Maria Cerqueira Gomes, Matilde Reymão também apostou num look com um decote profundo.

 

Explore esta galeria e veja as imagens.

NÃO PERCA: Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI

Festas TVI

Bruna Gomes revela os segredos por detrás de um vestido vermelho...

Há 11 min

Mais de 30 anos a unir (e a separar): os romances e casamentos que nasceram nos reality shows da TVI

33º Aniversário TVI
Há 16 min

Todos (ou quase todos) os looks que merecem atenção na Gala do 33.º aniversário da TVI

Há 17 min

Com transparências e decote: Marisa Pires arrasa na gala dos 33 anos da TVI!

Há 18 min

33 anos de TVI, mais de 30 anos de reality shows: as pessoas, os momentos e as emoções

33º Aniversário TVI
Há 24 min

Momento hilariante entre Ana Guiomar e Cláudio Ramos: «Estás a estragar-me as piadas todas»

33º Aniversário TVI
Há 26 min
Mais Festas TVI

Vídeos

Mais de 30 anos a unir (e a separar): os romances e casamentos que nasceram nos reality shows da TVI

33º Aniversário TVI
Há 16 min

33 anos de TVI, mais de 30 anos de reality shows: as pessoas, os momentos e as emoções

33º Aniversário TVI
Há 24 min

Momento hilariante entre Ana Guiomar e Cláudio Ramos: «Estás a estragar-me as piadas todas»

33º Aniversário TVI
Há 26 min

33 anos de TVI, 4 anos de conflito na Ucrânia: «A humanidade no meio da guerra»

33º Aniversário TVI
Há 41 min

Onde está João Patrício- - «O Polígrafo» responde à pergunta mais importante da 33ª Gala de Aniversário

33º Aniversário TVI
Há 1h e 10min

Momento hilariante com Maria Botelho Moniz: «Vamos lá ter calma, recruta Benevides, ou acabas a encher»

33º Aniversário TVI
Há 1h e 24min

Fotos

Os looks que desfilaram na Gala do 33.º aniversário da TVI

Há 41 min

Gala da TVI para celebrar 33 anos: veja todos os looks

Há 1h e 28min

Polka-dot: o estampado tendência que Cláudio Ramos levou à Gala da TVI

Há 1h e 37min

Rita Pereira: Se estou numa passadeira vermelha, é para ser vista"

Há 1h e 39min

Looks pretos dominam Gala 33.º Aniversário da TVI

Há 1h e 43min

Maria Cerqueira Gomes com look arrasador na gala da TVI

Há 2h e 23min

Outras Festas

O outro lado da Informação da TVI: Veja os looks que deram que falar na «Parada de Estrelas»

12 set 2024, 11:57

Em tarde de revelações, é anunciada novidade de "Congela": vai ter terceira temporada

12 set 2024, 10:59

Fanny Rodrigues é a prova que o conforto pode ser sinónimo de glamour. Perceba o motivo!

12 set 2024, 10:44

Inês Aguiar, que arraso! Detalhe impressionante do conjunto da atriz deixa todos boquiabertos

Novelas
12 set 2024, 10:37

Blazer e Vestido Branco? Kelly Bailey diz que sim e nós adoramos

Novelas
12 set 2024, 09:53

Serena e de branco, Margarida Corceiro não deixou ninguém indiferente

Novelas
12 set 2024, 09:35

Mais Vistos

As imagens mais sensuais da enfermeira que roubou o coração do vencedor da Primeira Companhia

1ª Companhia
Hoje às 12:26
1

Quem são os novos concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos? Revelamos as primeiras pistas em exclusivo

Secret Story
Hoje às 18:06
2

As imagens mais sensuais da enfermeira que roubou o coração do vencedor da Primeira Companhia

1ª Companhia
Hoje às 11:58
3

Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores

1ª Companhia
Hoje às 00:38
4

Maria Botelho Moniz guardou o melhor para o fim. Este é o look cheio de detalhes da final da 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 22:02
5

É oficial: Este é o grande vencedor da 1ª Companhia

1ª Companhia
Hoje às 00:54
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI

Há 2h e 26min

Cristina Ferreira deslumbra com look da cor do amor com João Monteiro

Secret Story
Há 2h e 36min

Um decote até ao umbigo. Maria Cerqueira Gomes faz parar Casino Estoril com look ousado

Há 2h e 18min

Muito charme. Este foi o pormenor que fez toda a diferença no look de Paulo Pires

Há 2h e 44min

Look de Mónica Jardim tem segredo escondido. As imagens da Gala dos 33 anos TVI

Há 3h e 31min

Estreia cheia de sofisticação. Pedro Jorge e Marisa arrasam no aniversário da TVI

Secret Story
Há 3h e 7min

TVI PLAYER

Onde está João Patrício- - «O Polígrafo» responde à pergunta mais importante da 33ª Gala de Aniversário

33º Aniversário TVI
Há 1h e 10min

Rui Freitas é o grande vencedor da 1ª Companhia! Estas foram as reações em estúdio

1ª Companhia
Hoje às 01:02

Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica

Amor à Prova
19 fev, 22:30

«Estou vivo»: Ruy de Carvalho 'interrompe' gala da TVI e recebe estrondosa ovação de pé

33º Aniversário TVI
Há 1h e 35min

Cristina Ferreira surpreende com visual clássico e assume a nova regra de estilo: «Estar confortável»

33º Aniversário TVI
Há 2h e 57min

Momento hilariante com Maria Botelho Moniz: «Vamos lá ter calma, recruta Benevides, ou acabas a encher»

33º Aniversário TVI
Há 1h e 24min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mais de 30 anos a unir (e a separar): os romances e casamentos que nasceram nos reality shows da TVI

33º Aniversário TVI
Há 16 min

33 anos de TVI, mais de 30 anos de reality shows: as pessoas, os momentos e as emoções

33º Aniversário TVI
Há 24 min

Momento hilariante entre Ana Guiomar e Cláudio Ramos: «Estás a estragar-me as piadas todas»

33º Aniversário TVI
Há 26 min

33 anos de TVI, 4 anos de conflito na Ucrânia: «A humanidade no meio da guerra»

33º Aniversário TVI
Há 41 min

Onde está João Patrício- - «O Polígrafo» responde à pergunta mais importante da 33ª Gala de Aniversário

33º Aniversário TVI
Há 1h e 10min

Grávida, modelo internacional exibe barriga com orgulho na festa da TVI (Fotos)

Há 1h e 22min
Mais

NOVELAS

Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante

Novelas
Ontem às 10:00

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?

Novelas
Ontem às 10:28

Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

Novelas
Ontem às 14:43

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

Novelas
Ontem às 14:23

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Novelas
19 fev, 17:18

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice

Novelas
Ontem às 09:32