De cortar a respiração! Matilde Reymão brilhou na gala de aniversário da TVI

A TVI celebra o seu 32.º aniversário e, para assinalar esta data especial, realizará uma Gala no Casino Estoril no próximo dia 22 de fevereiro. A poucos dias da grande noite, recodamos alguns dos looks que marcaram a gala do ano passado.

Matilde Reymão, a protagonista da nova novela da TVI, "A Protegida", iluminou a passadeira vermelha da Gala do 31º Aniversário da TVI, em 2024.

A atriz iluminou a passadeira vermelha com um vestido dourado do estilista italiano Giambattista Valli.

Recorde as imagens do look de Matilde Reymão para a gala de 31 anos da TVI na galeria de fotografias.

Recorde-se que a gala dos 32 anos da TVI realiza-se já no próximo sábado, dia 22 de Fevereiro, no Casino Estoril. Uma celebração cheia de surpresas e que conta uma vez mais com a presença das caras conhecidas da estação!