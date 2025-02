Matilde Reymão prestes a pisar a passadeira vermelha e há um pormenor que chamou a atenção

De cortar a respiração! Matilde Reymão brilhou na gala de aniversário da TVI



A gala dos 32 anos da TVI está a aproximar-se! É já daqui a umas horas...

A TVI está de parabéns! Antes do início da grande gala e do reencontro dos rostos do canal para celebrar o 32.º aniversário da estação, há todo um processo de preparação – desde a maquilhagem à escolha dos looks mais ousados, elegantes e sofisticados – para que todos brilhem na passadeira vermelha e nesta noite de festa. Os preparativos já começaram e alguns atores têm partilhado nas redes sociais os bastidores deste momento especial.

Matilde Reymão foi uma das caras a fazê-lo! A atriz de 25 anos já está maquilhada e com o cabelo arranjado! Só falta vestir o tão aguardado look da noite. A atriz optou por uma maquilhagem simples, mas poderosa, com um brilho junto aos olhos que realça o seu olhar azul. O cabelo apanhado destaca ainda mais a sua beleza natural.

No vídeo, a atriz surge a beber chá e a comer um macaron cor-de-rosa! No dedo anelar, usa um anel repleto de brilhantes, um detalhe que não passou despercebido.

Veja o vídeo em questão, aqui:

Veja também Rita Pereira no hotel a preparar-se para a grande noite, aqui.

Este ano, as caras mais conhecidas da TVI reúnem-se no Casino Estoril para celebrar o 32.º aniversário da estação, numa emissão que promete muitas surpresas.

Saiba tudo aqui.