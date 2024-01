Matilde Reymão revela bullying: "Eram más. Diziam que o meu cabelo era um ninho de ratos"

Matilde Reymão, a protagonista da mais recente novela da TVI, "Cacau", foi a convidada do programa "Conta-me" no último sábado, onde compartilhou uma conversa franca com a apresentadora Maria Cerqueira Gomes.

Durante a entrevista, abordaram diversos temas, incluindo a infância da atriz. Matilde revelou que, durante esse período, não se considerava bonita e enfrentou alguns desafios, pois as crianças ao seu redor não eram muito simpáticas. O facto de Matilde ser mais "maria-rapaz" levou a que muitos dos seus colegas a criticassem.

Matilde Reymão revelou que os seus colegas e amigos da escola diziam que o seu cabelo "... era um ninho de ratos." o que a magoava muito.

Foi depois de ter ido para Londres trabalhar em moda, que começou a sentir-se mais mulher, mais bonita. No passado, Matilde revelou que "a relação que eu tinha comigo, com a minha imagem, não era 100% bonita".

A acrescentar a este desabafo, um dos momentos mais marcantes desta entrevista, acontece quando a atriz fala sobre a separação que lhe deixou uma grande mágoa. Matilde Reymão acreditava no amor incondicional e quando esta separação aconteceu, o sonho deste amor ficou completamente despedaçado.

Foi no momento desta separação que Matilde Reymão sentiu que o seu mundo tinha desabado. No entanto, a atriz de "Cacau" revelou que apesar de ter sido difícil de ultrapassar, mais tarde conseguiu compreender os motivos e aceitar que "foi pelo melhor".

A conversa entre Matilde e Maria ficou marcada pelas emoções à flor da pele. No momento em que Matilde falou sobre os avós, foi complicado conter as lágrimas, pois são duas pessoas muito importantes para ela.

O amor incondicional é o mais importante e Matilde Reymão ama profundamente a sua família e esta ligação é algo que nunca quer perder.

Na sequência da conversa sobre os avós, Maria Cerqueira Gomes acabou por se emocionar também, porque Matilde Reymão é do mesmo signo que a sua filha Francisca Cerqueira Gomes. Sendo ambas Aquário, Maria assumiu que também a sua filha é muito ligada à família, uma característica que fez a mãe da modelo chorar.

