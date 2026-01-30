Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Matilde Reymão é a embaixadora das Novas 7 Maravilhas de Portugal

  • Redação TVI
  • Há 1h e 22min
Matilde Reymão é a embaixadora das Novas 7 Maravilhas de Portugal - TVI

As Novas 7 Maravilhas de Portugal estão a chegar! Acompanhe toda a celebração do património histórico de Portugal na TVI, numa edição que vai enaltecer o melhor do nosso país e que conta com Matilde Reymão como embaixadora.

A atriz Matilde Reymão é a embaixadora das Novas 7 Maravilhas de Portugal®, um projeto que a TVI acolhe e que pretende eleger os mais notáveis exemplos do património edificado nacional.

“Vamos eleger as Novas 7 Maravilhas de Portugal e eu não podia estar mais feliz. Sou, com orgulho, a embaixadora deste projeto e estou ansiosa por acompanhar tudo aqui, na TVI”, revela a atriz, num vídeo já disponível.

Para Luís Segadães, Presidente das Novas 7 Maravilhas de Portugal®, a escolha da atriz reflete o espírito desta edição: “É incrível poder contar com a Matilde Reymão como embaixadora. É uma atriz talentosa da nova geração e representa o espírito moderno que queremos que se reflita no projeto deste ano.”

O concurso abrange sete categorias que representam o património edificado português que marcou a paisagem e a vida das comunidades: Castelos, Religião, História, Grandes Obras, Arquitetura do Século XX, Arquitetura do Século XXI e Turismo.

“Estamos a fazer um concurso mais abrangente. Queremos mostrar um Portugal não só histórico, mas também moderno”, explica Luís Segadães. As candidaturas estão abertas a entidades públicas e privadas, e este ano existe ainda a possibilidade de sugestão por parte do público, através do site oficial, permitindo que os portugueses indiquem quais consideram ser as suas Novas 7 Maravilhas de Portugal.

As candidaturas decorrem até 27 de fevereiro, sendo toda a informação disponibilizada em 7maravilhas.pt.

Após a seleção técnica realizada por um painel de especialistas, a TVI e as Novas 7 Maravilhas de Portugal® vão percorrer o país numa operação televisiva de grande dimensão, com eliminatórias regionais que culminam numa grande final nacional em julho.

Mais Vistos

03:11

Pedido de Cristina Ferreira deixa Cláudio Ramos à beira das lágrimas: «Não estava à espera»

Dois às 10
Hoje às 11:01
1

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

Novelas
28 jan, 15:26
2

Comovente: filha de Rita Salema casa-se e há um detalhe que está a chamar a atenção

Novelas
7 jul 2025, 15:53
3

Cristina Ferreira em lágrimas após descrição de mãe que deu colo ao filho sem vida: «É uma dor tremenda ver isto»

Dois às 10
Há 3h e 57min
4

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima humilha Flor à frente de toda a família

Novelas
27 jan, 10:58
5

Família em luto

Dois às 10
Hoje às 12:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Agência funerária de Marcelo Palma organiza funeral do pai de famoso comentador da TVI

Dois às 10
Hoje às 09:27

Flávio Furtado faz apelo urgente: «Precisa de cuidados... e, acima de tudo, de uma oportunidade para viver»

V+ TVI
Hoje às 11:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

Dois às 10
Hoje às 10:52

Bernardina Brito explica fim da relação: «Há dois anos que era complicado. Quase já não dividíamos cama»

Dois às 10
Hoje às 10:28

De luto por Maycon, Renata Reis expõe situação incómoda em público: «Não façam isso. Fiquei com ansiedade»

1ª Companhia
Hoje às 08:32

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Novelas
Hoje às 10:23

TVI PLAYER

Marcelo Palma recorda última conversa com Afonso Leitão, de quem está afastado

Dois às 10
Há 1h e 35min

Amor à Prova: Cris e Sara têm discussão grave

Amor à Prova
Ontem às 21:35

Em lágrimas, Cristina Ferreira reage a morte de menino de dois anos no Natal: “É uma dor tremenda ver isto”

Dois às 10
Hoje às 11:48

Dois às 10 - Marcelo Palma faz homenagem a Maycon Douglas

Dois às 10
Hoje às 09:50

«Será que ela está mesmo grávida?»: Recrutas mostram-se preocupados com Noélia

1ª Companhia
Há 3h e 25min

1ª Companhia - Extra - 30 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Populações afetadas pela tempestade Kristin precisam de apoio. Saiba aqui como ajudar

V+ TVI
Há 55 min

Matilde Reymão é a embaixadora das Novas 7 Maravilhas de Portugal

Há 1h e 22min

Marcelo Palma recorda última conversa com Afonso Leitão, de quem está afastado

Dois às 10
Há 1h e 35min

TVI - Em cima da hora - 30 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 3min

TVI Jornal - 30 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 5min

Pais que perderam filho de dois anos no Natal criam petição para mudar regras do pagamento do funeral

Dois às 10
Há 3h e 56min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha descobre que é filha de Sammy

Novelas
Hoje às 10:54

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se?

Novelas
Hoje às 09:35

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

Novelas
Há 1h e 46min

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

Novelas
28 jan, 15:26

Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»

Novelas
Ontem às 10:10

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Novelas
Hoje às 10:23