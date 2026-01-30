A atriz Matilde Reymão é a embaixadora das Novas 7 Maravilhas de Portugal®, um projeto que a TVI acolhe e que pretende eleger os mais notáveis exemplos do património edificado nacional.

“Vamos eleger as Novas 7 Maravilhas de Portugal e eu não podia estar mais feliz. Sou, com orgulho, a embaixadora deste projeto e estou ansiosa por acompanhar tudo aqui, na TVI”, revela a atriz, num vídeo já disponível.

Para Luís Segadães, Presidente das Novas 7 Maravilhas de Portugal®, a escolha da atriz reflete o espírito desta edição: “É incrível poder contar com a Matilde Reymão como embaixadora. É uma atriz talentosa da nova geração e representa o espírito moderno que queremos que se reflita no projeto deste ano.”

O concurso abrange sete categorias que representam o património edificado português que marcou a paisagem e a vida das comunidades: Castelos, Religião, História, Grandes Obras, Arquitetura do Século XX, Arquitetura do Século XXI e Turismo.

“Estamos a fazer um concurso mais abrangente. Queremos mostrar um Portugal não só histórico, mas também moderno”, explica Luís Segadães. As candidaturas estão abertas a entidades públicas e privadas, e este ano existe ainda a possibilidade de sugestão por parte do público, através do site oficial, permitindo que os portugueses indiquem quais consideram ser as suas Novas 7 Maravilhas de Portugal.

As candidaturas decorrem até 27 de fevereiro, sendo toda a informação disponibilizada em 7maravilhas.pt.

Após a seleção técnica realizada por um painel de especialistas, a TVI e as Novas 7 Maravilhas de Portugal® vão percorrer o país numa operação televisiva de grande dimensão, com eliminatórias regionais que culminam numa grande final nacional em julho.