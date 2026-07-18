Matilde Reymão rouba os olhares com vestido ousado. E o bronzeado é a cereja no topo do bolo

Matilde Reymão fez uma das escolhas mais acertadas da noite na passadeira vermelha da Summer Party TVI Millennium Estoril, que decorreu na Marina de Cascais. A atriz, de 26 anos, uma das protagonistas da novela Madrasta, da TVI, optou por um vestido longo de padrão, em tons de azul, com decote em V e um jogo de folhos que conferiu movimento ao look.

O bronzeado intenso da atriz fez um contraste perfeito com as cores do vestido, resultando num visual típico de verão, fresco e sofisticado. Como acessório de destaque, Matilde Reymão escolheu uma clutch dourada em formato de concha, que trouxe um toque de brilho e glamour ao conjunto.

Entre ondas soltas no cabelo e uma maquilhagem natural, a atriz confirmou o seu estatuto de uma das caras mais elegantes da noite, numa festa que reuniu algumas das figuras mais conhecidas da TVI.