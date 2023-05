Já participou em várias novelas e a sua mãe também é atriz. Sabe quem é?

Filha de Amanda Booth e sobrinha, do lado paterno, do vocalista da banda internacional "James", Maya Booth nasceu no seio de uma família artística e começou cedo a dar os primeiros passos na ficção.

Aos 15 anos, estreou-se em «Jardins Proibidos» e, após esse projeto, muitos se seguiram na TVI, como «Filha do Mar», «Dei-te Quase Tudo», «Feitiço de Amor», «Deixa Que Te Leve», «A Impostora», «A Herdeira», «Quer o Destino» e, mais recentemente, «Para Sempre».

Recorde-se que a atriz é mãe de um menino, Vincent, de 4 anos.

