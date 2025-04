Vidente fica arrepiada quando vê Manuel Luís Goucha e o motivo pode surpreendê-lo

No programa «Goucha», Fátima Mendes, vidente natural do Alentejo, surpreendeu o apresentador ao revelar que sente uma forte ligação espiritual com ele. “Sempre que o vejo na televisão fico arrepiada”, confessou. Segundo Fátima, existe uma comunhão entre a vida passada de Manuel Luís Goucha e a atual. “Um princepezinho que virou rei”, afirmou, deixando o apresentador tranquilo com o que descreveu como “um arrepio bom”.

Momento marcante com Herman José

Durante a conversa, Fátima Mendes recordou um episódio vivido em direto num programa de Herman José, no qual participou. Sem qualquer informação prévia, descreveu com precisão detalhes da vida de uma pessoa presente na plateia.

Consultas a figuras públicas

Com mais de 50 anos de experiência, Fátima Mendes afirma já ter ajudado milhares de pessoas ao longo da sua vida, incluindo figuras públicas. Entre elas, destaca o cantor Marco Paulo. “As grandes inquietações dele eram em termos de trabalho, não queria falhar. E depois, era a saúde”, revelou.

A vidente reforçou que o seu objetivo sempre foi ajudar, independentemente da notoriedade de quem a procura.