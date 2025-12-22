Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Meio milhão de euros em jogo: A TVI tem um prémio que pode mudar a sua vida

  • Redação TVI
  • Há 2h e 50min
MEIO MILHÃO TVI

Entrar no novo ano com o pé direito? Fácil! A TVI vai premiar um telespectador com um prémio capaz de mudar tudo.

A TVI prepara-se para mudar uma vida com um prémio verdadeiramente extraordinário. Está em jogo MEIO MILHÃO de euros em cartão (500.000€), um valor capaz de transformar sonhos em realidade e começar um novo ano da melhor forma possível.

Entre 1 de dezembro de 2025 e 1 de janeiro de 2026, todos os telespectadores que ligarem para o 761 200 500 ficam automaticamente habilitados a ganhar este prémio único. Uma chamada pode ser o primeiro passo para uma mudança de vida.

O sorteio realiza-se no dia 1 de janeiro, uma data simbólica que marca novos começos, novas oportunidades e a esperança renovada que acompanha a entrada em 2026.

Consegue imaginar uma melhor maneira de começar o ano novo?
Acredite: às vezes, tudo o que é preciso é atender o telefone certo.

Ligue 761 200 500 e habilite-se a ganhar 500.000€ em cartão

Este Ano Novo, a sorte pode estar do seu lado. Na TVI.

Participe de forma informada e responsável. Consulte o regulamento em tvi.pt

