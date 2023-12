Mia perdeu o bebé após agressões do ex-companheiro: «Dizia que se o bebé não nascesse com olhos azuis me matava»

Um arraso! Os melhores looks de Cristina Ferreira no Dois às 10

Mia Teixeira sentou-se à conversa com Cláudio Ramos para abrir o livro da sua vida. Conhecemos a emocionante história de Mia, que viveu uma relação violenta durante a primeira gravidez. Às 17 semanas, após uma discussão agressiva, provocaram-lhe o parto e o bebé não resistiu.

Mia recorda ameaças: «Ele dava-me socos (...) Dizia que se o bebé não nascesse com olhos azuis, que me matava». A convidada recorda confessa que já tinha tudo preparado para o nascimento do pequeno Guilherme e recorda saída do hospital: «Saí sem nada, sem ninguém, fui para casa da minha mãe já não voltei mais para aquela casa». Mia acrescenta: «Para os outros é apenas um aborto, para a mulher é um filho».

Mia sofreu ameaças e agressões físicas de um ex-companheiro. A convidada escondia da família os maus-tratos de que era vítima. Mia levou o primeiro soco à frente da sogra, que desvalorizou. Às 17 semanas, o parto foi-lhe provocado após lhe terem rebentado as águas: « «Tive um parto normal, senti o bebé a sair (...) Eu tive sempre esperança que ele sobrevivesse, por isso é que demoraram 5 dias para me dizer».

Mia Teixeira após três perdas gestacionais, engravidou espontaneamente aos 43 anos: «Tinha 2% de hipótese de engravidar naturalmente». Atualmente é mãe de Gustavo com 2 meses e meio.