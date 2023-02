Lucas pede Michelle em casamento e deixa-a sem reação! Veja aqui o momento

Na cerimónia final, Lucas e Michelle mostram-se muito confiantes no futuro da relação e fazem um balanço muito positivo da Ex-periência e da evolução que ambos tiveram, individualmente e enquanto casal.

Posto isto, Lucas decidiu tomar uma atitude: «Com essa leveza que a gente está no nosso relacionamento, essa tranquilidade… Eu tive a certeza que era hoje ou nunca.»

No momento de tomar a decisão final, Lucas surpreendeu todos e ajoelhou-se para pedir Michelle em casamento! A participante ficou sem reação: «Eu nunca imaginei que o Lucas me fosse pedir em casamento aqui»

«Foi muito gostoso, foi incrível, mas eu estava muito nervoso», confessou Lucas.

Depois do choque inicial, Michelle mostrou-se radiante: «Eu me sinto importante de novo na sua vida (…) Me sinto pronta para ser protegida, para ser cuidada e não quero somente te fazer feliz. Eu quero continuar a fazer-me feliz para poder somar à sua felicidade. Que a gente transborde!»