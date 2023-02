A vida e Michelle e Lucas após A Experiência: «Foi começar de novo»

Desde o início da Ex-periência, que Michelle e Lucas foram considerados um dos casais com mais possibilidades de vingar após o programa, devido à calma que ambos mostraram. No entanto, essa calma mostrou ser o maior problema do casal e ambos enfrentaram enormes desafios durante o retiro.

Michelle recordou ainda com algum humor o que levou ao afastamento do casal: «Virei uma investigadora do FBI». As desconfianças (com razão) acabaram por gerar conflito entre os dois e parecia ser um caminho sem retorno. «Foi uma fase muito ruim», admitiram ainda

Ainda assim, o casal recorda a passagem pelo programa como uma aventura extremamente positiva: «Fui com intenção de recuperar o relacionamento e trouxe-me um novo caminho, juntos».