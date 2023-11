Mickael Carreira: «Por um lado, parte-me o coração, porque relembra-me que tudo isto é verdade…»

A perda trágica da talentosa Sara Carreira ainda paira sobre a família, deixando um vazio que o Natal parece intensificar. Mickael Carreira expressou a complexidade dessas emoções durante a entrevista no programa “Conta-me”.

Durante a conversa no programa «Conta-me», Manuel Luís Goucha reflete e pergunta: "Uma fase muito complicada para a família Carreira, que é dezembro, que é o Natal. Portanto, acredito que nesta casa, na tua família, na família que tu criaste este é um misto de emoções, é um mês que traz uma recordação terrível que é perda da Sara, por outro lado temos o Natal dos vossos filhos. Como é que se vive isto?"

Mickael Carreira admitiu abertamente as suas lutas pessoais ao lidar com a tragédia, revelando que ainda está a tentar aceitar a realidade da perda. A incerteza sobre como enfrentar as festividades natalícias é evidente quando o cantor menciona: "Ainda estamos a pensar onde vamos passar o Natal (...). Sabes que ainda hoje tenho dificuldade em aceitar e acreditar que tudo isso é verdade."

A entrevista revela a tentativa consciente de Mickael Carreira em evitar mergulhar demasiado nas lembranças dolorosas, usando o silêncio para se proteger. O artista confessa: "Tento não falar demasiado sobre isso (...). Faz-me bem não falar muito sobre isso." Quando Goucha apura se essa atitude é uma forma de fuga, Mickael confirma: "É."

No entanto, há um raio de luz na escuridão: a filha Beatriz Carreira. Mickael compartilha uma fonte de alegria ao notar que Beatriz frequentemente fala sobre Sara Carreira, cantando as suas músicas mesmo após tantos anos. Essa conexão evidencia a maneira como Sara continua a viver através das memórias e da música, uma presença constante na vida da família Carreira.

Veja mais da entrevista ao artista Mickael Carreira: