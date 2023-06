Miguel Azevedo anunciou o fim do noivado e da relação com Tatiana Lopes em agosto do ano passado. Esta semana, o ex-concorrente do Big Brother Famosos surpreendeu o público ao aparecer novamente ao lado da ex-noiva.

Nas redes sociais, Miguel Azevedo publicou uma fotografia com Tatiana e os dois filhos, Noa e Gabriel. O casal parece estar felizes e a viver novamente um clima de romance.

Recorde-se que o cantor e a bailarina estão juntos desde 2016 e estavam noivos desde maio de 2022.