Miguel Vicente anuncia mudança de visual: «Se acham que já viram…»

Isa Oliveira sobre Miguel Vicente: «Eu delirava com ele!»

Na gala do próximo domingo, 9 de abril, Miguel Vicente vai entrar na casa d’O Triângulo, juntamente com Mafalda Diamond e Diana Lopes. Os ex-concorrentes do Big Brother vão entregar «presentes envenenados» aos habitantes da casa.

Para além disso, os três ex-concorrentes vão marcar presença no programa «Em Família», durante a tarde deste sábado, com Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua.

O vencedor da última edição do Big Brother partilhou um vídeo nas redes sociais onde anuncia uma mudança de visual: «Então, se acham que já viram o meu novo visual, estão enganados!! Amanhã na TVI, no programa ‘Em Família’, irei revelar 🤩».