Revoltado, Miguel Vicente desabafa: «Não sou homossexual e se fosse???»

Miguel Vicente, vencedor do «Big Brother» 2022, revoltou-se e recorreu às redes sociais para fazer um desabafo sobre a «homofobia» que tem sentido nas redes sociais, desde que ficou novamente solteiro.

«Homofobia ... Até quando???? Após o término do meu relacionamento, sempre que partilho fotos de maior proximidade com os meus amigos do sexo masculino, sou absolutamente invadido por mensagens repugnantes de teor homofóbico», escreveu.

O ex-concorrente continuou: «A minha opção sexual é imediatamente colocada em causa ... não sou homossexual e se fosse??? Ainda assim, partindo desse pressuposto, nas redes sociais,viro alvo de chacota, repulsa, insultos, etc!».

«É verdade, que desde sempre se assumiu a Heterossexualidade como o padrão normal e legítimo nas relações sociais e sexuais, discriminando a Homossexualidade! Porém é profundamente lamentável que em pleno séc. XXI a homofobia continue a ser assunto!?, acrescentou.

Miguel Vicente disse ainda que «é tempo de mudar mentalidades, está também em causa, a saúde física e mental de muitos!», sublinhou, deixando uns últimos recados.



«O Amor não tem opção sexual. O Amor acontece!; Não há cura para o que não é doença!; Não julgue alguém pela orientação sexual, quando não quiser ser julgado pelo carácter!; Em tudo, respeite as opções de cada um», rematou.

Veja aqui a publicação na íntegra: