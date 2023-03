Entrevista exclusiva com o vencedor Miguel Vicente! «Estou-me a sentir muito feliz»

Desafio aceite! Miguel Vicente aceita desafio dos fãs e revela o que vai fazer com os 37 mil euros do prémio

Desde que venceu a última edição do Big Brother, Miguel Vicente tem feito questão de manter uma relação próxima com os seguidores que o apoiaram durante o tempo que esteve no Reality show.

Esta quarta-feira, 22 de março, Miguel Vicente anunciou nas redes sociais que vai organizar um almoço com os apoiantes.

O evento irá acontecer em Lisboa, dia 15 de abril e as inscrições já estão abertas.