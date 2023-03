Miguel Vicente em momento tenso com Cláudio Ramos: «Não estamos no Big Brother e eu não sou a Bárbara»

Miguel Vicente, vencedor do Big Brother 2022, esteve esta manhã, 24 de março, à conversa com Cláudio Ramos no programa «Dois às 10».

O algarvio conheceu e apaixonou-se por Bárbara Parada dentro do programa. O casal anunciou o término do namoro há um mês, no Dia dos Namorados, 14 de fevereiro. Este assunto foi tema de conversa durante o programa e gerou alguma tensão entre o apresentador e Miguel Vicente.

Miguel Vicente começou por dizer: «A sua publicação no Instagram, não sei se foi um ato de solidariedade pela Bárbara, achei estranho porque tantos casos sensíveis que passam por este programa e o Cláudio nunca fez uma publicação assim».

«Eu não sei se foi no sentido de vingança por eu tenho ganho o Big Brother, mas conseguiu porque até ameaças de morte eu recebi», acrescentou.

«Eu não gosto de pessoas que se acham mais espertas do que eu! Mas não gosto mesmo!» «Eu convidei a Bárbara como o convidei a si (…) a pergunta que eu lhe fiz foi como está o seu coração, se o Miguel quiser que eu diga porque é que lhe perguntei, eu posso dizer, mas nem o Miguel fica bem, nem fico eu, por isso prefiro não dizer», ripostou Cláudio Ramos.

Miguel Vicente não deixou por dizer: «Bem não fica o senhor Cláudio estar a apontar-me o dedo, isso é que não fica bem».

«Eu sou obrigado a gostar o Miguel enquanto meu convidado (…) Não estamos no Big Brother e eu não sou a Bárbara», frisou o apresentador.