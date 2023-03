Miguel Vicente sobre Bárbara ter sido colocada fora de casa do algarvio: «Essa história não está bem contada»

Miguel Vicente sobre entrevista de Bárbara no «Dois às 10»: «Foram ditas coisas a meu respeito que eu quero clarificar»

Miguel Vicente, vencedor do Big Brother 2022, esteve presente nesta sexta-feira, 24 de março, no programa «Dois às 10», onde falou sobre o término da relação com Bárbara Parada.

«Em relação ao ponto em que a Bárbara diz que eu a coloquei fora de casa e que foi para a casa de uns fãs, essa história não está bem contada», frisou.

«Em primeiro lugar eu não coloquei a Bárbara fora de casa, a Bárbara estava à espera de um vestido que chegava na sexta-feira, eu cheguei da Serra Nevada onde a Bárbara não foi porque era para ter ido ao casting dos Morangos com Açúcar, ela não disse os motivos porque não foi, eu também não vou dizer, isso é com ela. Fui massacrado nas redes sociais porque fui de viagem e não a levei», esclareceu o algarvio.

«Cheguei a casa, surgiu ali umas conversas, e a Bárbara no final diz-me que chegue sexta-feira rápido para eu voltar para o Porto». «Eu disse ‘Oh Bárbara eu não estou aqui para te prender nem te a obrigar para ficares aqui, se quiseres ir embora podes arrumar as tuas coisas e ir» «Foi o que a Bárbara fez», disse.

«Os ditos fãs, é um casal amigo meu, daí eu ter ficado descansado», concluiu.