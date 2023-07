Em partilha emotiva, Miguel Vicente desabafa: «São a minha grande paixão e fonte de inspiração»

Miguel Vicente, ex-concorrente do «Big Brother», partilhou uma fotografia ao lado de várias crianças e fez um desabafo sobre elas.

«Num Mundo onde os valores estão completamente invertidos, onde a Maldade, Hipocrisia, Inveja, Ganância e o Ódio imperam, é, sem dúvida, um enorme privilégio, ter como amigos e privar com estes SERES DE LUZ!», escreveu.

O vencedor do «Big Brother» de 2022 acrescentou: «Sim, elas ( AS CRIANÇAS), são a minha gde paixão e fonte de inspiração... Possuem um jeito único de ver e viver a Vida e com elas aprendemos tanto!»

«A PUREZA das crianças é leve e bonita, quem dera todos nós cultivassemos essa pureza nos nossos corações... O MUNDO seria um lugar bem melhor e justo!», sublinhou.

Miguel Vicente continuou: «O maior erro dos Adultos, consiste em não conseguir preservar a criança que existe em cada um de nós ... Um pouco de inocência é bom às vezes, um sorriso bobo é bom quase sempre, um tanto de felicidade é essencial sempre!»

«O AMOR DE UMA CRIANÇA É CAPAZ DE REGENERAR O MUNDO!», rematou Miguel Vicente na sua publicação.

