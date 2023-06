Como nunca o viu! Miguel Vicente deixa fãs a suspirar: «Altas temperaturas»

O look arrojado de Miguel Vicente no São João: «Modelo fotográfico»

Miguel Vicente, vencedor e ex-concorrente do «Big Brother», deixou os seguidores ao rubro com dois vídeos em que se mostra no ginásio a treinar.

Nos vídeos, Miguel Vicente brincou com o facto de estar visivelmente suado: «Aqui chove no verão», escreveu na legenda, tanto do vídeo do feed do Instagram, como das stories.

Na caixa de comentários são muitos os seguidores a encorajar Miguel no treino e a elogiar a sua boa forma física: «Deixa arder»; «até faz fumo»; «altas temperaturas», pode ler-se.

Veja um dos vídeos em cima e o outro em baixo: