Miguel Vicente mostra mensagem especial e atira: «Mais uma multa…»

Miguel Vicente dá declarações exclusivas após publicar fotografia nu: «Sou confiante com o meu corpo»

Polémico - Miguel Vicente abandona direto no TVI Extra e Bárbara Parada reage: «Se soubesse que ele ia estar aqui…»

Miguel Vicente, ex-concorrente do «Big Brother», mostrou uma mensagem que recebeu de um seguidor e brincou com a situação.

«Tu és com certeza a pessoa mais incrível que já "conheci". Tu ainda vais ser multado por fazeres acelerar o meu coração a 1000 à hora, cada vez que eu recebo um (emoji de coração) teu», lê-se na mensagem.

O vencedor do «Big Brother 2022» partilhou essa mesma nos stories do Instagram e respondeu em jeito de brincadeira: «Mais uma multa...» (...) viu sempre agradecer com todo o carinho», escreveu.

Veja a mensagem em baixo: