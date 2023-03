Ângelo e Mariana são «cópias» de Miguel Vicente? Avião polémico deixa dúvidas na casa

Rafael Mota fala de Ângelo Dala: «Bom bom era que ele saísse, para acabar com estas brincadeiras»

Concorrentes indignados com «brincadeiras» de Ângelo Dala: «Ele não tem qualquer tipo de empatia»

O jogo de Ângelo Dala e Mariana Duarte já foi várias vezes comparado à estratégia de Miguel Vicente na última edição do Big Brother.

No Extra de terça-feira, 14 de março, Zé Lopes já tinha feito referência às semelhanças dos jogadores e deixou um alerta: «Não só com o Dala como com todos os concorrentes, uma réplica nunca será igual a um original».

«Não é por eles terem visto um jogo em que tínhamos um Miguel Vicente, por exemplo, que era altamente provocador e isso era aceite pelo público, porque ele explicava em confessionário o que ia fazer, não significa neste jogo que vá resultar», acrescentou o comentador.

Durante a tarde desta quarta-feira, 15 de março, um avião sobrevoou a casa d’O Triângulo com uma mensagem para Ângelo e Mariana.

Inácia Nunes contou a Tiago Graça que a faixa do avião dizia o seguinte: «Ângelo + Mariana – cópia + originais. Os vencedores do Big Brother 2022. MV». Os concorrentes associaram automaticamente a mensagem a Miguel Vicente.

Isa Oliveira comentou a mensagem do avião e acredita que Mariana e Dala «não vão mudar por causa de um avião».