Após o anúncio, Miguel quebra o silêncio sobre a separação de Bárbara: «Conversámos, somos amigos»

Miguel Vicente esteve esta segunda-feira na emissão especial dos 30 anos da TVI e falou com Cristina Ferreira sobre o seu percurso na casa do «Big Brother», mas também sobre a recente separação de Bárbara Parada.

«Já sinto que estou a voltar à normalidade dentro da anormalidade. Agora as pessoas encontram-me na rua, parece que toda a gente me conhece desde sempre. Mas eu também sou uma pessoa muito dada e as pessoas facilmente têm uma conversa comigo e eu acho isso muito fixe e sinto alegria nas pessoas quando falam comigo», começou por referir.

O vencedor da última edição do «Big Brother» acrescentou: «No meio disto tudo a maior conquista foi ter saído de cabeça erguida, com uma imagem limpa. Sentir o amor das pessoas e ganhar. Eu em tudo o que participo é para tentar ganhar, às vezes não se ganha, não se pode ganhar em tudo».

Sobre a relação já terminada com a também ex-concorrente Bárbara Parada, Miguel Vicente sublinhou: «Foi muito bom, não me arrependo de nada daquilo que fiz, o que fiz senti-o. O que nós vivemos lá foi algo que vivemos».

«Conversámos, somos amigos. A minha vida pessoal só a mim me diz respeito. Existem muitas especulações nas redes sociais, nada do que saiu é verdade. Só eu e ela sabemos realmente o que é que aconteceu», adiantou sem entrar em detalhes sobre as razões do término.

Questionado sobre se se tinha cruzado com a ex-namorada na Gala dos 30 anos da TVI, onde esclareceu que foi «sozinho», Miguel Vicente respondeu sem qualquer reserva: «Cruzámo-nos e cumprimentámo-nos».