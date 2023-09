Miguel Vicente esclarece se ficou amigo de Bárbara Parada e abre o coração: «Tenho uma pessoa…»

Desiludido, Miguel Vicente revela o que esperava «ganhar» ao participar no «Big brother»

Miguel Vicente, o grande vencedor do «Big Brother 2022», esteve esta segunda-feira no programa «Goucha» da TVI e falou sobre pós reality show e como foi difícil adaptar-se.

Na fase final da conversa, Miguel Vicente foi confrontado por Manuel Luís Goucha sobre como estava o seu coração e referiu que há uma pessoa na sua vida, que para já é só uma amiga.

«O meu coração ainda não tem dona, mas estou muito feliz. Estou junto de pessoas que me amam, família. E tenho uma pessoa com quem tenho falado, é uma amizade só, ainda não passou disso», sublinhou.

Sobre o que espera numa futura namorada, o ex-concorrente referiu: «Companheirismo, respeito, consideração, uma amiga essencialmente. Porque nós só conseguimos ser companheiros se formos amigos».

Já quanto à relação já terminada com Bárbara Parada e se são ou não amigos, Miguel Vicente deu a entender que não: «Tudo o que falei sobre esse assunto já está conversado», respondeu apenas, não se querendo alongar.

O mesmo se aplica aos colegas da edição em que participou: «Falo com toda a gente do reality show, uns mais do que outros. Não sou uma pessoa que guarda rancor, desejo a todos os meus colegas que sejam abençoados por Deus».

Veja o vídeo em cima!