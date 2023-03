Miguel Vicente está ou não solteiro? Vencedor do «Big Brother» tira todas as dúvidas!

Miguel Vicente esclareceu todos os rumores sobre o seu estado civil e não deixou margem para dúvidas. Após uma entrevista no programa «Dois às 10» da TVI, o vencedor do «Big Brother» falou em exclusivo com o «Blog do Marco», confirmando que não tem ninguém no campo amoroso.

«Estou sozinho e focado em mim», afirmou citado pelo referido meio de comunicação, partilhando inclusive na sua página de Instagram um storie, onde confirma essa mesma informação. Isto desfaz os rumores de que podia estar numa relação, após o fim do namoro com Bárbara Parada.

De recordar que no «Dois às 10», Miguel Vicente falou sobre o término da relação com Bárbara Parada, deixando claro que sentia amor verdadeiro pela ex-concorrente do programa.

«Eu dentro do Big Brother o que eu senti pela Bárbara foi uma paixão e foi verdadeiro. Eu recebi mensagens do exterior a dizer que estava a ser prejudicado no jogo por essa relação. Eu ignorei essas mensagens e continuei com a Bárbara. Se fosse jogo, eu tinha descartado logo essa hipótese».

O ex-concorrente acrescentou: «Eu sabia perfeitamente que quando terminasse a relação, no tempo recorde, as pessoas iam-me apontar o dedo, que tinha sido jogo e que eu estava a jogar com a rapariga».

Quando o algarvio saiu da casa, apercebeu-se que já não sentia o mesmo amor que sentia no inicio da relação: «Eu cheguei cá fora, já não estava a sentir e sabia que ao prolongar isto, ia adiar sofrimento, ia atrasar mais as coisas, eu não sou uma pessoa de estar a brincar com sentimentos e eu falei com a Bárbara e esclareci».

«Em relação ao ponto em que a Bárbara diz que eu a coloquei fora de casa e que foi para a casa de uns fãs, essa história não está bem contada», frisou.

Miguel Vicente explicou: «Em primeiro lugar eu não coloquei a Bárbara fora de casa, a Bárbara estava à espera de um vestido que chegava na sexta-feira, eu cheguei da Serra Nevada onde a Bárbara não foi porque era para ter ido ao casting dos Morangos com Açúcar. Fui massacrado nas redes sociais porque fui de viagem e não a levei».

«Cheguei a casa, surgiram ali umas conversas e a Bárbara no final diz-me que chegue sexta-feira rápido para eu voltar para o Porto». «Eu disse ‘Oh Bárbara eu não estou aqui para te prender nem para te obrigar a ficares aqui, se quiseres ir embora podes arrumar as tuas coisas e ir». «Foi o que a Bárbara fez», acrescentou.