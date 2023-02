Miguel Vicente reage à entrevista de Bárbara Parada após a separação. Leia as declarações

Bárbara Parada admite-se magoada: «Eu queria mesmo estar com ele. O desprezo matou-me»

Bárbara Parada sobre Miguel: «Não me venho fazer de vítima, quero que ele seja feliz»

Bárbara Parada e Miguel Vicente, um casal que se formou dentro da casa mais vigiada do País, revelaram nas redes sociais, no Dia dos Namorados, o término da relação.

Na passada quarta-feira, 22 de fevereiro, a nortenha esteve presente no programa «Dois às 10» onde revelou o motivo da separação do casal.

À noite, Miguel Vicente, recorreu às redes sociais para reagir à entrevista da ex-namorada, Bárbara Parada.

«Mensagem de Reflexão», deu ao título do texto. «A sociedade contemporânea em que vivemos, assente em plena democracia e liberdade que homens e mulheres lutaram com a sua voz, alguns pagando com a própria vida, é merecedora de todo nosso respeito», começou por escrever.

«Enaltecendo os direitos conquistados, mas nunca desrespeitando os nossos deveres. Sabemos que nunca haverá uma unanimidade estabelecida sobre opiniões, ainda bem que assim é. Mas o dever que nos assiste, e sempre respeitando a liberdade que nos foi conferida, é não fazendo o juízo de valores e ofensas aos outros sem conhecimento de causa», reagiu.

«O tempo será sempre o grande júri, no esclarecimento e reposição de verdade», garantiu. «Posto isto, o meu muito obrigado, Miguel Vicente», concluiu.

Veja aqui!