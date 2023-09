Goucha: «Eu digo porque já tive uma depressão, ficamos sem ação (…) é uma tristeza sem fundo»

Filho de Joana Taful ligou para expulsar a mãe do «Big Brother»

Jéssica Antunes: «Entrei no Big Brother e no dia seguinte a minha mãe tinha a imprensa à porta do trabalho»

Rúben Boa Nova sobre encontro com o «Big Brother»: «Foi uma sensação incrível»

Miguel Vicente isolou-se depois de sair do «Big Brother»: «Era muita coisa e não conseguir gerir»

Miguel Vicente: «Tenho uma boa autoestima e sei o que valho. Às vezes é confundido com arrogância»

No programa «Goucha», o ex-concorrente e vencedor da última edição do «Big Brother», abre o coração e fala de uma das fases mais difíceis da sua vida. Miguel Vicente relembra a transição da casa mais vigiada do país para a vida lá fora.

Ao ouvir as palavras do convidado, Manuel Luís Goucha partilha: «Eu digo porque já tive uma depressão, ficamos sem ação, não agimos, estamos quietos. E sentimo-nos muito tristes, é uma tristeza sem fundo».

Manuel Luís Goucha, escuta com atenção a história de Miguel Vicente e reflete: «Só agora me apercebi que assumiu esta fragilidade, eu também tenho as minhas, já passei por uma depressão e precisei de ajuda técnica, penso que você também teve ajuda de uma psicóloga».

Miguel Vicente teve, de facto, ajuda psicológica durante o seu tempo na Casa do «Big Brother» e decidiu manter a profissional quando saiu. Ao relembrar o período de profunda tristeza, Miguel admite: «Não estava em mim (…) sou uma pessoa que gosta de festejar o meu aniversário. Não quis fazer nada e isso não sou eu. Sou uma pessoa que gosta de festa, de estar com os amigos de receber. Não tinha vontade para fazer nada».

Manuel Luís Goucha lembra Miguel da importância de um psicólogo: «É uma opinião técnica que vê coisas que nós não conseguimos perceber».

No entanto, o vencedor do reality show conseguiu reerguer-se quando encontrou as ferramentas certas. Descubra o que curou Miguel de um estado de depressão profunda.