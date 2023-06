Miguel Vicente reencontra-se com Daniel Oliveira: «Promessas connosco são para ser cumpridas»

Miguel Vicente dá declarações exclusivas após publicar fotografia nu: «Sou confiante com o meu corpo»

Foi nesta sexta-feira, 23 de junho, que Daniel Oliveira, ex-concorrente do Big Brother 2022 partilhou nas redes sociais um vídeo com a companhia de Miguel Vicente, vencedor do Big Brother 2022 e ainda a sua namorada Ana Maia, também ex-concorrente da mesma edição.

Os três ex-concorrentes encontram-se em Braga, a aproveitar os dias de calor: «Promessas connosco são para ser cumpridas», escreveu Daniel Oliveira na descrição do vídeo.

Veja aqui o vídeo!

Recorde ainda a recente partilha polémica de Miguel Vicente, feita no Instagram, a praticar nudismo!