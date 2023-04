Jully Rose surpreende Miguel Vicente: «Com a melhor companhia…»

As fotografias de Miguel Vicente e Jully Rose que estão a dar que falar. Veja aqui!

Miguel Vicente: «Existem muitas especulações, nada do que saiu é verdade»

Miguel Vicente e Bárbara Parada anunciam fim do namoro!

Miguel Vicente está na figueira da Foz para estar presente no evento Moda na Cidade, este domingo, dia 2 de abril, e recebeu uma surpresa especial. July Rose fez uma surpresa e foi ter com o vencedor da última edição do Big Brother.

«Final de tarde com a melhor companhia. Quem acham que vai cair primeiro para o lado?», escreveu a ex-concorrente na legenda de uma fotografia que partilhou nas redes sociais, onde se vêm duas bebidas numa esplanada.

Miguel Vicente mostrou-se encantado com a companhia e escreveu: «Surpresa boa».