A pergunta de milhões: Onde é que Miguel Vicente faz nudismo? Descubra!

Miguel Vicente esteve esta quinta-feira no «TVI Extra» para comentar a sua mais recente partilha no Instagram, em que surge completamente nu.

«O nudismo faz parte do naturismo, é a forma de as pessoas estarem nuas mais em contacto com o ambiente, não sendo ligado à parte sexual. Isso é a arte do nudismo», esclareceu.

O vencedor do «Big Brother» acrescentou: «Eu não o fiz muitas vezes, a vez que eu fiz mais foi esta em que tirei a foto e senti-me muito bem, sou uma pessoa confiante com o meu corpo».

Questionado sobre para que praia ia fazer nudismo, Miguel Vicente não deu uma resposta concreta: «Existem sítios específicos para fazer nudismo, piscinas praias (...) aqui foi numa ilha deserta», completou.

