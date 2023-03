Miguel Vicente está de passagem pela ilha da Madeira e durante a sua visita encontrou-se com um casal bem conhecido de outra edição do «Big Brother»: Zena Pacheco e André Abrantes.

Nas stories do Instagram, o vencedor da última edição do «Big Brother» partilhou uma fotografia com o casal na ilha e repartilhou um vídeo de André Abrantes, onde este se mostrava com os vencedores do reality show, isto porque Zena venceu a sua edição em 2020.

Veja agora as partilhas feitas pelos ex-concorrentes: