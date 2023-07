Casamento Marcado - Miguel para Regina: «Não estou aqui para iludir ninguém!»

Como se devem posicionar os noivos no altar? Saiba todas as dicas!

A um dia do casamento de Regina, a protagonista encontra-se com Miguel pela segunda vez.

«Será que o Miguel quer mesmo assentar e ter alguém? Ainda estou receosa em relação a isso», confessa Regina.

«Eu não quero levar alguém ao altar que a pessoa não queira mesmo isso», afirma para Miguel.

O pretendente responde: «Se eu não quisesse isso eu não estava aqui!».

Regina ao ouvir isto confirma: «Eu não estou aqui para iludir ninguém, estás a entender?»

Miguel dá-lhe segurança dizendo: «Mas é aí que eu quero chegar eu também não estou aqui para te iludir a ti nem a ninguém!».

A protagonista casa amanhã e já entendeu que Miguel lhe dá alguma confiança, no entanto confessa: «Eu já apanhei uma desilusão amorosa aqui nesta experiência e talvez esteja com um pezinho atrás e com dificuldade em confiar no Miguel».

O que será que pode acontecer no casamento de Regina?