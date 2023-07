Miro Vemba vê-se obrigado a cancelar espetáculo: «Aconteceu um imprevisto»

A mensagem de Gilmário para o irmão Miro Vemba no dia do seu grande espetáculo

Miro Vemba, ex-concorrente do «Big Brother», viu-se obrigado a cancelar um espetáculo seu, de comédia, devido a um «imprevisto».

O anúncio foi feito na sua página de Instagram: «Alô malta, infelizmente mais uma vez vou ter que cancelar um espectáculo meu . Peço imensa desculpa, mas aconteceu um imprevisto», escreveu.

«As pessoas que já compraram ingresso podem - me mandar mensagem aqui no Instagram que eu vou resolver tudo. Fiquei atento que eu voltarei com novas datas», acrescentou.

Veja a partilha em baixo: